Palermo, la buca sull'asfalto in via Lincoln riappare dopo 15 giorni: ecco gli interventi in corso sulle strade cittadine

A distanza di 15 giorni riappare la buca in via Lincoln a Palermo. È durata poco la riparazione effettuata dagli operai del Comune lo scorso 19 maggio, dopo la segnalazione del pericolo da parte dei residenti. Questa mattina, davanti all'Orto Botanico, una parte di strada è stata transennata per evitare così che uno dei mezzi in transito finisca dentro alla buca. Come si vede dalla foto scattata oggi (4 giugno) il manto stradale si presenta anche con avvallamenti e crepe che consiglierebbero un rifacimento totale.

Condizione, quella di via Lincoln, simile ad altre strade di Palermo, da piazza De Gasperi a via Sadat, da via Sciuti al Foro Italico. La buca di via Lincoln e la conseguente zona transennata stanno rallentando il traffico veicolare. La squadra di pronto intervento del Comune interverrà quanto prima per riparare il danno.

In questi giorni le squadre del Comune stanno effettuando una serie di interventi in varie zone di Palermo, soprattutto dove la situazione è particolarmente rischiosa. Sono stati completati i lavori di rifacimento del manto stradale in corso Calatafimi, piazza Indipendenza, via Ernesto Basile, viale Regione Siciliana (altezza via Pitrè) e altre arterie della IV° circoscrizione. Da ieri sera sono anche iniziati i lavori di manutenzione dell’asfalto nell’area della prima circoscrizione che interessa, in particolare, corso Tukory, Ballarò, Albergheria e la zona di accesso all’ospedale dei Bambini.