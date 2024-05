La buca killer, a Palermo indagini sulle fognature: sopralluoghi nel tratto di strada in cui ha perso la vita Fuschi

Una perdita d’acqua da una condotta potrebbe avere provocato il cedimento dell’asfalto e l’apertura della voragine nel tratto di circonvallazione in cui giovedì ha perso la vita Samuele Fuschi, di 38 anni. Sul fondo della buca, che nelle ultime ore si è allargata, sono emerse con evidenza tracce di liquidi. I vigili urbani, assieme ai tecnici della sezione Lavori pubblici del Comune e dell’Amap, venerdì hanno compiuto un sopralluogo sul punto dell’incidente e sospettano che una falla nei canali di smaltimento delle acque piovane o delle fognature possa avere determinato il crollo del manto stradale.

L’indagine per omicidio colposo sulla morte di Fuschi, che viaggiava in sella a uno scooter Honda Sh, sono alle prime battute: il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il pm Ludovica D’Alessio hanno delegato la Protezione civile a compiere accertamenti tecnici sulla voragine. Di certo, come raccontato da alcuni testimoni, l’asfalto era da giorni avvallato ma resta da comprendere se la grossa buca si sia aperta prima o dopo il passaggio di Fuschi. La perizia sulla moto, finita sotto sequestro, sarà determinante. Il corpo dell’uomo è stato trovato a 47 metri di distanza dalla buca, così come accertato dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, ai quali sono affidate le indagini sulla parte relativa all’incidente.