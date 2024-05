Palermo, paura in via Niccolò Palmeri: perde il controllo dell'auto e finisce su tre mezzi in sosta

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro tre auto in sosta, seminando il panico in piena notte. L'ennesimo incidente stradale a Palermo si è verificato in via Niccolò Palmeri, tra la stazione centrale e corso dei Mille. L'Audi guidata da un cinquantottenne di Milano è uscita di strada e si è schiantata contro una Hyundai Atos, una Lancia Y e una Fiat Cinquecento che erano parcheggiate lungo il marciapiede: i danni sono stati ingenti.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti della zona, tra i quali i proprietari dei tre mezzi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito l'alcoltest sull'automobilista: è risultato negativo. L'uomo ha inoltre fornito una sua versione dei fatti, riferendo di aver dovuto imrpovvisamente sterzare per evitare di travolgere un gatto. Gli agenti hanno quindi effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e le indagini sono in corso.

In città anche un altro incidente, con un epilogo peggiore. Un uomo di trentanove anni a bordo di uno scooer è uscito di strada in viale Regione Siciliana ed è finito contro il guardrail. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo a Samuele Fuschi, morto sul colpo. L'impatto è avvenuto nel tratto tra il ponte Bonagia e l'ex rotonda Oreto, dove si trova una grossa buca sull'asfalto.