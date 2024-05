Palermo, ubriaco travolge uno scooter in via Notarbartolo e scappa: bloccato dai carabinieri

Incidente stradale nella notte a Palermo. Un'auto ha travolto uno scooter in via Notarbartolo, ma chi era alla guida non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la sua corsa. La fuga di un cinquantenne palermitano è però durata poco: i carabinieri lo hanno infatti bloccato poco dopo.

L'uomo è stato sottoposto all'alcoltest che è risultato suoeriore ai limiti consentiti: per lui è così scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Nel frattempo, sul luogo dell'impatto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente dello scooter, rimasto ferito. In corso anche le indagini per ricostruire le dinamiche dell'ennesimo incidente in città.

Ieri, 16 maggio, la tragedia in viale Regione Siciliana, in cui ha perso la vita Samuele Fuschi, il trentottenne che avrebbe perso il controllo del suo scooter per una buca sull'asfalto. L'uomo, sposato e padre di quattro figli, stava andando al lavoro quando è uscito di strada ed è finito violentemente contro il guardrail e poi sull'asfalto. Poche ore prima, un altro scontro si era registrato vicino alla stazione centrale.