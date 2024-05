Al via i lavori della rete fognaria, Orlando: «L’inizio della rinascita della costa Sud di Palermo»

«L’inizio della rinascita della costa Sud». Così Salvatore Orlando, assessore comunale ai Lavori pubblici, presenta i lavori di realizzazione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine, a Palermo.

Un’opera da 18 milioni di euro e 910 giorni lavorativi, che suonano come un conto alla rovescia per i residenti di Romagnolo e dell’intero tratto di costa che dovrebbe così tornare balneabile e lasciarsi alle spalle anni e anni di divieti e inquinamento.

La rete si estenderà dal fiume Oreto a piazza Sperone e sarà dotata anche di un impianto di sollevamento: «Lavori che sono stati attesi per anni - spiega Orlando - che rappresentano la tessera di un mosaico di interventi direi epocali per questa zona della città. A breve, infatti, avvieremo anche i lavori sull’illuminazione pubblica: piccoli passi per riportare la costa Sud al ruolo che merita. La rete è un sistema separato di acque bianche che saranno scaricate a mare, e acque nere che sarà pompato da acqua dei corsari».