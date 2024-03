Palermo, dal tram all'ampliamento dei cimiteri e alla rinascita della Costa Sud: tutte le opere del piano triennale

Dal potenziamento delle infrastrutture al servizio pubblico, fino alla pedonalizzazione di aree nevralgiche di Palermo e alla riqualificazione di lunghi tratti di costa. Sono cinquantasette gli interventi del piano triennale delle opere pubbliche 2024/2026 del Comune di Palermo che puntano a dare un volto nuovo alla città. Interventi al sistema del tram Tra questi, ci sono i lavori che definiranno il sistema del tram, con sette parcheggi di interscambio e opere che riguarderanno le linee A, B e C. I parcheggi saranno realizzati nelle zone Don Bosco, De Gasperi, Libertà, Boiardo, Francia, Ungheria e Giulio Cesare. Ma non finisce qui, perché è previsto anche il potenziamento dei mezzi a disposizione dell'Amat, con l'acquisto di 125 nuovi autobus ecologici, per un importo di circa 7,8 milioni di euro. Le opere nei cimiteri Il piano triennale include diversi investimenti volti a migliorare la condizione dei complessi cimiteriali della città, primo tra tutti, quello dei Rotoli: è in progetto l'ampliamento che richiederà risorse per un milione e mezzo di euro. Saranno inoltre realizzate nuove sepolture nel camposanto di Vergine Maria, per un importo di circa due milioni e l'area sarà anche in questo caso ampliata per un costo di un milione di euro.

Il rilancio della Costa Sud Si dovrebbe inoltre concretizzare il rilancio della Costa Sud, con opere che puntano alla riqualificazione del lungomare: le opere previste dal piano riguardano circa sette chilometri di costa, da Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari. Su questo fronte, i progetti mireranno a potenziare l’illuminazione pubblica, con investimenti da 13 milioni nel triennio, alla riqualificazione della foce del fiume Oreto, per un costo di 12 milioni. Nel piano ci sono anche il parco a Mare dello Sperone, 19 milioni; la riqualificazione del lungomare della Bandita, che costerà 15 milioni, e il nuovo porticciolo, per il quale sono previsti 15,7 milioni di euro. Pedonalizzazioni e beni confiscati Tra le opere di restyling, anche la riqualificazione del Palazzetto dello Sport, con investimenti per 8 milioni, ma non mancano gli interventi per dare nuova vita e futuro a chiese e complessi monumentali della città, soprattutto nella zona del centro storico. In via di realizzazione, inoltre, la parziale pedonalizzazione di via Archirafi, area della cittadella universitaria dove entrerà in vigore la «zona 30», per 650 mila euro.