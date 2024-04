Palermo, ancora un furto con spaccata: presa di mira un'edicola

Furto con spaccata in un’edicola di via Principe di Villafranca all’altezza di via Caltanissetta, nel centro di Palermo. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via soldi, gratta e vinci e alcuni oggetti in vendita. È la terza edicola che viene presa di mira in via Villafranca nelle ultime settimane. All’appello mancava proprio quest’ultima che adesso è stata derubata. Era successo all’esercizio commerciale all’altezza di via Dante, poi era toccato a quella nei pressi di via Siracusa.

La tecnica sempre lo stessa. Si sfonda la vetrina e si porta via tutto quello che si trova. Sono in corso indagini per risalire agli autori anche grazie alle telecamere che sono presenti in zona.