I gol arrivano sempre al fotofinish, il recupero è ancora fatale al Palermo

È una delle tante dure leggi del calcio: chi di gol oltre al 90’ ferisce, di gol oltre al 90’ perisce. A settembre era stato Mancuso al 92’ a regalare al Palermo una preziosissima vittoria ad Ascoli, adesso la vendetta è servita e a firmarla è Caligara al 93’, benché sia valsa un pareggio e non un successo: si tratta comunque di un punto pesante per i marchigiani, ancora in corsa per la salvezza diretta, e beffardo per i rosa, che non ottengono i tre punti da due mesi e confermano per l’ennesima volta una certa difficoltà a proteggere il risultato nei minuti finali.

Quella del numero 10 bianconero è infatti la nona rete incassata dal Palermo dopo la segnalazione del recupero: nessuno in Serie B ne ha subite così tante e non può essere da consolazione il fatto che i rosa siano anche la miglior squadra per gol segnati (nove anche qui) dopo il 90’. I palloni raccolti in fondo al sacco hanno quasi tutti condizionato il risultato del Palermo: solo le marcature di Dubickas per la Feralpisalò e Gytkjaer per il Venezia non hanno inciso più di tanto sul punteggio, con i rosa che hanno vinto 2-1 in trasferta con i lombardi (a Piacenza) e perso 3-0 in casa con i lagunari.