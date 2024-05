A Palermo un nuovo furto con spaccata: nel mirino un ristorante in piazza Meli

Un nuovo furto con spaccata nel centro storico di Palermo. Stavolta è stato preso di mira un locale in piazza Meli, alle spalle di piazza San Domenico: i ladri hanno colpito il Forno Santa Maria - panificazione e mixology, dove la vetrata dell'ingresso è stata ridotta in frantumi.

È successo nella notte, quando è stata lanciata una grossa pietra poi abbandonata davanti al ristorante. Chi è entrato in azione è poi riuscito ad entrare nel ristorante e ha passato al setaccio il locale, portando poi via il registratore di cassa. Magro il bottino, che in base ai primi accertamenti ammonterebbe a circa cento euro. Quando da piazza Meli è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza che potrebbero avere ripreso le fasi dell'ennesimo colpo degli spaccavetrine in città.

Gli ultimi risalgono soltanto a pochi giorni fa, quando nel mirino sono finiti un bar a pochi metri dal Teatro Massimo e un'edicola in via Principe di Villafranca, all'altezza di via Caltanissetta. Nel primo caso, il titolare dell'attività, Giuseppe Priolo, si è sfogato parlando di una situazione ormai esasperante per i commercianti del capoluogo. «Dispiace - ha detto - vedere lo scempio che è stato fatto al nostro locale. I clienti e tanti turisti toccano così con mano quanto avviene nella nostra Palermo da mesi ormai. Non passa notte che qualche negozio non venga derubato. Comprendiamo la difficoltà delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza ai cittadini e a noi commercianti, ma davvero questa situazione non èpiù tollerabile».