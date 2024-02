Palermo, raffica di furti in un condominio in via Manzoni: «Bersagliati dai ladri, ora basta»

Entra ed esce come vuole, scalando il cancello e le mura di un palazzo a Palermo. In un condominio di via Alessandro Manzoni, traversa di via Roma a pochi passi dalla Stazione Centrale, da tempo i residenti sono preda di continue effrazioni e conseguenti tentativi di furto: l’ultimo episodio lo scorso 5 febbraio, quando, come ripreso dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza, il funambolico malvivente ha scavalcato il cancello che separa la strada dal cortile interno del palazzo e si è poi introdotto all’interno dell’abitazione al primo piano, portando via attrezzi alcuni da lavoro.

Nell’appartamento sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione, l’uomo ha dunque portato via tutto ciò che gli è stato possibile per poi dileguarsi aprendosi tranquillamente la porta interna. «Ma ciò che fa comprendere lo stato dell’arte - si sfoga un residente - è che qualche ora dopo e tornato alla carica: stesse modalità, stessa sicurezza, ma questa volta siamo riusciti ad avvertire la polizia che è accorsa subito sul posto».