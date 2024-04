Mimmo Russo, l'ex consigliere comunale con 4 mandati: tutti i voti conquistati in oltre 20 anni

Dal centrodestra al centrosinistra fino a Fratelli d'Italia: Mimmo Russo, ex consigliere comunale, arrestato stamani per concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, ha una militanza politica di oltre 20 anni.

Negli anni Novanta era stato consigliere di circoscrizione, prima di approdare in Consiglio comunale. La prima elezione a Sala delle Lapidi risale al 2001 quando ottenne 874 voti nella lista Azzurri per le Libertà, a sostegno del sindaco Diego Cammarata, candidato di centrodestra.

La volta successiva Mimmo Russo si candida con Alleanza nazionale, quasi si triplicano, diventando 2.261. Nel 2012 viene eletto Leoluca Orlando a Palazzo delle Aquile e Russo resta nel centrodestra, ma si candida con il Movimento per l’autonomia: ottiene 1.141 preferenze e per la terza volta siede al Consiglio comunale.

Nel 2017 decide di sposare la causa di Leoluca Orlando e per la quarta volta , con 1.001 voti, entra a Sala delle Lapidi, questa volta eletto nella lista Palermo 2020. Si era piazzato al quarto posto per numero di preferenze tra i 40 candidati. A pochi mesi dal voto, però, decide di abbandonare il centrosinistra e approda in Fratelli d’Italia. Alle ultime Comunali, Russo ottiene 805 voti e non viene eletto.