Notte di incidenti a Palermo: un motociclista in codice rosso alla Zisa, un altro schianto a Monreale

Incidente stradale nella notte in via Eugenio l'Emiro, nel quartiere della Zisa a Palermo. Nello scontro sono rimaste coinvolte una moto e un'auto, ad avere la peggio un uomo di 43 anni che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote: l'impatto si è verificato molto violento ed è stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Le indagini sono condotte dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che sul posto hanno effettuato i rilievi. Un altro grave incidente si è verificato sulla circonvallazione di Monreale, dove un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito contro un muro. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma l'uomo è risultato positivo all'alcoltest: dopo essere uscito di strada ha terminato la sua corsa con l'impatto avvenuto sulla carreggiata opposta ed è rimasto ferito.

Nella notte tra l'1 e il 2 aprile si tratta del terzo incidente registrato nel giro di poche ore. Un altro, in via Dante a Palermo, ha avuto conseguenze tragiche: Ion Doru Vacarescu, un motociclista di 54 anni, di origine romena, ha perso la vita nell'impatto avvenuto poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava a bordo di uno scooter, un T-Max, quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della moto, schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato fatale.