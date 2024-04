Scia di incidenti a Palermo: scontro tra due auto in via Lincoln, un altro nella zona industriale di Brancaccio

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 2 aprile, in via Lincoln a Palermo. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Punto e una Pugeot: una persona è rimasta lievemente ferita. In attesa dell'arrivo dei soccorsi si sono registrati forti rallentamenti al traffico e la a circolazione dei mezzi è andata in tilt sia verso la stazione centrale che in direzione del Foro Italico.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto.

Poco prima, un altro schianto è avvenuto in via Enrico Mattei, nella zona industriale di Brancaccio. Due auto si sono scontrate nei pressi di una cabina della fibra Telecom, travolta e danneggiata da uno dei mezzi in seguito all'impatto. I due automobilisti, una donna e un uomo, hanno riportato ferite e anche per loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Le indagini sono condotte dall'Infortunistica.