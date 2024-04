Incidente a Palermo, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero: muore a 54 anni

Nella tarda serata di ieri, lunedì di Pasquetta 2024, Ion Doru Vacarescu, un motociclista di 54 anni, di origine romena, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Dante, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava a bordo di uno scooter, un T-Max, quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della moto, schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato fatale.

Gli automobilisti di passaggio si sono fermati e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e la polizia municipale. Al momento dell'arrivo dei sanitari l'uomo è stato trovato privo di vita: sarebbe morto sul colpo.

L'infortunistica della polizia municipale ha compiuto tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.