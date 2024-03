La strage di Altavilla, trovate le tombe per seppellire i due fratellini Barreca

Saranno seppellite domani nel cimitero di Altavilla Milicia le salme di Kevin e Emanuel Barreca i due fratellini uccisi a febbraio nella loro villetta insieme alla madre Antonella Salamone.

Le bare stavano in deposito perché non c’erano loculi disponibili. L’amministrazione guidata da Pino Virga è riuscita a trovare nuovi posti per tutte e sei le salme che si trovavano in deposito e domani anche i due fratelli troveranno riposo nelle loro tombe messe a disposizione dall’amministrazione.

I resti della madre sono ancora all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Policlinico. Sono ancora in corso esami.

Per i delitti sono indagati e si trovano in carcere il padre dei fratellini Giovanni Barreca e la sorella di 17 anni. Sono stati arrestati e si trovano in carcere anche Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia di famatici religiosi, accusati anche loro di avere preso parte al delitto nel corso di un esorcismo.