Altavilla, la scuola non dà il via libera per la messa di Pasqua, gli alunni in chiesa con le mamme

Scontro sul precetto pasquale ad Altavilla Milicia, il comune in cui è avvenuta la strage in famiglia con una donna e i suoi due figli uccisi durante un «esorcismo».

L’istituto scolastico comprensivo non ha dato la possibilità agli alunni di partecipare alla celebrazione in chiesa in vista della Pasqua e il parroco Salvatore Priola del santuario della Madonna della Milicia nel corso dell’omelia ha ribadito che lui avrebbe celebrato lo stesso la santa messa anche se da solo.

«Visto che l’istituto scolastico ha scelto di non partecipare all’annuale e tradizionale celebrazione del precetto pasquale - ha detto il parroco - io e la comunità parrocchiale celebreremo comunque la santa messa per la comunità scolastica. Coloro che lo desiderano potranno partecipare oggi alle 10.30. Celebro messa anche se sono da solo».

L’appello del parroco non è caduto nel vuoto e le madri questa mattina non hanno portato i figli a scuola e li hanno accompagnati in chiesa.

«È la risposta di Altavilla Milicia a quanto successo a Pioltello - dice il genitore di un alunno - il precetto pasquale qui si fa da sempre. Gli scolari dell’istituto comprensivo, che oltretutto è intitolato a monsignor Melchiorre Gagliano, partecipano alla messa del precetto pasquale».