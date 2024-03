L'orrore nella villetta di Altavilla, un santone dietro il massacro: sotto esame i tabulati telefonici

Ci sarebbe stato una sorta di santone, un suggeritore finora rimasto nell’ombra che potrebbe avere svolto un ruolo a distanza sia nella fase della preparazione del massacro ma anche durante i momenti più cruenti del macabro rito al culmine del quale sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni. Gli investigatori stanno cercando di capire chi è: Giovanni Barreca, sia pure tra tante farneticazioni, ha rivelato che Sabrina Fina e Massimo Carandente si scambiavano messaggi al telefonino con qualcuno all’esterno mentre i due avrebbero fatto un nome al loro avvocato Salvatore Cusumano durante l’ultimo colloquio in carcere. Hanno detto che bisognava guardare alle chiamate in entrata e in uscita dei loro cellulari, avrebbero cioè parlato con terze persone nei giorni della carneficina: «Con chi? È una bella domanda - aveva risposto il legale - ma non lo posso dire. E nemmeno se erano dell’ambiente religioso, posso dire».

L’ultimo luogo di culto frequentato dalla coppia di Sferracavallo era stata la comunità pentecostale Cammino di Fede che si trova a Brancaccio. Il pastore di questa chiesa evangelica è Samuele Cascio, ex poliziotto e caposcorta del giudice Giovanni Falcone nel 1985: sarebbe stato sentito dai carabinieri anche se nega decisamente di avere ricevuto telefonate dai due. «Non ho suggerito niente e non ci sono stati contatti con loro - ha spiegato in una trasmissione televisiva -. Sono rimasto attonito quando ho saputo quello che era accaduto e per questo mi sono presentato dai carabinieri per dare un contributo alle indagini. Non si vedevano da dicembre, comunque non sono mai stati assidui: stavano in disparte, ascoltavano e poi andavano via. Non legavano con nessuno, seguivano solo i culti ma non partecipavano alla vita del gruppo. Se fossi venuto a conoscenza che si stavano verificando episodi simili, avrei chiamato subito le forze dell’ordine».

L’ipotesi che ci possano essere stati altri complici sembra comunque tutt’altro che remota: gli esperti stanno scandagliando il mondo che conduce ai gruppi pseudo religiosi presenti su Facebook e su altri social network a caccia di altri seguaci che potrebbero essere stati a conoscenza degli incontri che dovevano servire per liberare la famiglia dalla possessione del demonio, poi sfociato nella terribile e cruenta escalation di violenza.