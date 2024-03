La strage in famiglia di Altavilla, interrogata la figlia di Barreca: nessun ravvedimento

La minore reclusa in un istituto romano è stata sentita per sei ore dalla procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna. La diciassettenne avrebbe confermato il primo racconto in cui di fatto ammetteva i tre delitti della madre e dei due fratelli