Palermo, ladri in via Maqueda: furto con spaccata in un negozio di bigiotteria

I ladri hanno infranto le vetrine e sono entrati in un negozio di bigiotteria di via Maqueda, a Palermo, gestita da una coppia di bengalesi. Portati via il registratore di cassa e diversi prodotti. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Gli spaccavetrine continuano a colpire quella zona della città. Nei giorni scorsi hanno preso di mira un negozio di abiti orientali, in via Maqueda nel tratto fra tra via del Celso e i Quattro Canti, il negozio di giocattoli Katena Toy, che si trova in una traversa, la via Napoli, e il negozio di intimo Magia, in un'altra traversa, la via Fiume.