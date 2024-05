Strapapà a Palermo, ritorna la grande corsa per tutta la famiglia con il Giornale di Sicilia media partner dell'evento

Tutto pronto per la nuova edizione della StraPapà che, anche quest’anno, si preannuncia uno degli appuntamenti più partecipati in Italia. Organizzata dall’ACSI Sicilia Occidentale, con il patrocinio e la co organizzazione del Comune di Palermo, la nuova edizione StraPapà si prospetta da record, con tantissimi partecipanti che coloreranno di rosso le vie del centro cittadino. Sono, infatti, ad oggi, più di 4500 gli iscritti alla manifestazione e se si considera che molti sfileranno insieme agli insegnanti, fratelli e genitori non iscritti, il numero potrà soltanto raddoppiare arrivando a più di 15 mila persone. «La StraPapà è una manifestazione che per Palermo è diventata ormai una tradizione e il Comune è entusiasta di sostenere ACSI Sicilia Occidentale nell’organizzazione dell’evento – commenta il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Una festa che coniuga sport, inclusione e scoperta degli spazi più importanti del centro storico della città e che richiamerà anche quest’anno un alto numero di giovani, studenti e delle loro famiglie». Come sottolinea il delegato dell’Area Metropolitana Sicilia Occidentale dell’ACSI, Domenico Totaro: «Il contributo e la dedizione dei tanti partner e sostenitori, insieme alla nostra determinazione e al costante lavoro dei tanti volontari, hanno permesso di costruire quest’evento che ha raggiunto livelli di partecipazione davvero inaspettati creando un legame profondo con il territorio. Siamo grati a tutti quelli che hanno creduto nella StraPapà confermandola uno straordinario momento di socializzazione, sport ed inclusione con un forte impatto nella città di Palermo. Ci auguriamo di trascorrere una domenica insieme a tanti allievi delle Scuole cittadine e tante famiglie ed accompagnatori». «Anche quest’anno la città di Palermo risponde alla grande - sottolinea Salvatore Di Bella della delegazione Sicilia occidentale di ACSI -. Migliaia di sorrisi invaderanno le vie del centro storico in una grande festa dedicata soprattutto ai giovani e giovanissimi che non vedono l’ora di vivere la nostra city, correndo e scorrazzando senza alcun pericolo. Grazie a tutti i volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile, a tutte le forze di Polizia, in particolare al Corpo di Polizia Municipale di Palermo, riusciremo, come ogni anno, a raggiungere quegli standard di sicurezza che permetteranno a tutti i partecipanti di trascorrere la giornata in tranquillità».

I partner istituzionali della StraPapà 2024 sono la Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, la Città Metropolitana di Palermo e il Comune di Palermo.Charity partner la Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi Onlus (Fasted) e l’Aps La Casa di Lucia. Partner l’Associazione La Domenica Favorita, l’Associazione di Promozione Sociale Palermo - Asd, l’Associazione Vecchi Pistoni e il Museo per Bambini MiniMupa. Media partner dell’iniziativa è il Gruppo Editoriale del Giornale di Sicilia. In piazza Castelnuovo si sono svolti e si svolgeranno numerosi appuntamenti; tra questi: il laboratorio creativo StraPapà Lab, e oggi dalle 16 alle 19 Palermo… nel futuro!, la mappa della città creata con l’ascolto di un albo illustrato e con materiale ecosostenibile che sviluppa creatività e fantasia, a cura di MiniMupa - Museo per Bambini; sempre oggi dalle 16:30 alle 17:30 il programma Skymano, a cura dell’Asd Cives. Domani (5 maggio) si inizia di buon mattino con momenti musicali e sportivi; intorno alle 10:30 la sfilata di motociclette storiche, a cura dell’Asd Vecchi Pistoni, e l’intervento musicale della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri del Comando Militare Esercito Sicilia. Alle 11 il via alla StraPapà 2024 che vedrà la presenza di una rappresentativa di atleti della Fisdir, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, e di una seconda rappresentativa della Fasted. All’arrivo ristoro per i partecipanti e la consegna delle targhe ricordo agli Istituti Scolastici e ai partner presenti. Di importanza strategica la presenza alla StraPapà dello sponsor tecnico; si tratta di Tecnica Sport, azienda nata a Palermo nel 1981 dalla passione per lo sport del dott. Giovanni Fiore, con l’obiettivo di renderla un punto di riferimento per l’articolo sportivo tecnico. Tecnica Sport ha riservato una gradita sorpresa a tutti gli iscritti: esibendo il proprio pettorale StraPapà presso i punti vendita di Palermo si usufruirà di un buono acquisto. «Dal 2017 siamo a fianco della StraPapà - afferma Giuseppe Sammaritano del gruppo SISA I Supermercati Italiani -. Riteniamo che la nostra presenza oltre a sostenere l’iniziativa è stata finora occasione per promuovere l’immagine e l’attività che il nostro gruppo svolge in Italia all’interno della grande distribuzione organizzata».