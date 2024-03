«Barreca drogato», c'è una nuova pista per la strage di Altavilla

Gli investigatori dei Ris hanno portato via alcuni avanzi di cibo trovati nella villetta di Altavilla Milicia dove sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni al culmine di un rito che avrebbe dovuto liberarli da una fantomatica possessione demoniaca. Il sospetto è che Giovanni Barreca possa essere stato drogato con qualche sostanza da Sabrina Fina e Massimo Carandente per indurlo a commettere gli omicidi. Era stato lui stesso a puntare il dito contro gli ex amici facendo intendere di essere stato stordito e manipolato: aveva confessato di averli accompagnati alla stazione ferroviaria dopo la carneficina e poi avrebbe telefonato ai carabinieri per consegnarsi. «Non ero in me, ero come imbambolato. Sabrina e Massimo mi hanno fatto bere qualcosa», è stata l’ammissione fatta al suo avvocato Giancarlo Barracato - che stamattina incontrerà di nuovo il suo assistito - e ai due consulenti della difesa, lo psichiatra Alberto Caputo e la criminologa Roberta Bruzzone, che lo hanno potuto ascoltare nei giorni scorsi al carcere dei Pagliarelli.