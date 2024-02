Palermo, spaccata la vetrina di un ristorante cinese di via Principe di Belmonte

Spaccata la vetrina di un ristorante cinese in via Principe di Belmonte, ad angolo con piazza Ignazio Florio, a Palermo. Il ladro è entrato e ha preso pochi spiccioli che si trovavano in cassa. Si sta verificando se sono stati portati via anche generi alimentari e bottiglie. «Il locale da poco aveva finito lavori di ristrutturazione», dicono i residenti. Il danno maggiore è proprio la vetrina spaccata.

Sempre in via Principe di Belmonte un uomo è entrato nel negozio Douglas, ha rubatio una bottiglia di profumo molto costoso edè fuggito. Una dipendente ha cercato di fermarlo, ma è stata strattonata. Sono in corso le indagini per risalire al ladro.