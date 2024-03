Palermo, la retata a Brancaccio messa a rischio dalla sparatoria

È stato l’omicidio di Giancarlo Romano a fare scattare il blitz che ha decapitato i vertici del mandamento di Brancaccio. Da almeno due anni gli investigatori tenevano d’occhio l’astro nascente della famiglia mafiosa di corso dei Mille.

Prima di intervenire, però, volevano scavare ancora più a fondo sugli affari del clan e soprattutto su quanto avevano sentito nel corso di un’intercettazione, cioè che Romano sarebbe stato avvisato da una talpa – lui sosteneva da un poliziotto della squadra mobile – che gli avrebbe fornito informazioni utili per evitare la cattura. Solo che il conflitto a fuoco del 26 febbraio ha fatto precipitare la situazione costringendo i carabinieri a stringere i tempi. Il movente della sparatoria allo Sperone, in cui il boss ha perso la vita, sarebbe stato legato alla restituzione di 25 mila euro, una somma che Camillo e Pietro Mira dovevano restituire per la gestione delle scommesse.