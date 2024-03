Duello in stile Gomorra a Palermo, il delitto Romano ricostruito con i video LA SEQUENZA DELL'OMICIDIO

Scene in stile Gomorra allo Sperone. Solo che i protagonisti della sparatoria in cui il 26 febbraio è stato ucciso Giancarlo Romano, ritenuto dagli investigatori l’astro nascente della mafia di corso dei Mille, non erano attori, ma veri criminali che si contendevano il giro d’affari delle scommesse nel quartiere. Una telecamera ha ripreso il primo scontro a fuoco tra Camillo Mira e Alessio Salvo Caruso, che culminerà mezz’ora dopo nell’omicidio di Romano e nel ferimento dello stesso Caruso, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla. Un regolamento di conti come nel Far West, davanti a tutti, in mezzo alla strada e senza avere alcuno scrupolo di colpire un passante, un innocente.

Il dissidio era nato lo stesso giorno, quando uno dei figli di Camillo Mira, Pietro, viene picchiato: non aveva pagato il pizzo per la sua attività sulle puntate sportive clandestine. Il padre cercava vendetta, come ha documentato la drammatica sequenza del primo agguato, rimasta impressa in un video da cui sono stati estrapolati alcuni impressionanti fotogrammi in cui si vedono due gruppi di persone che si sfidano armi in pugno.