Caos e paura all'ospedale Ingrassia di Palermo: infermiera aggredita, tre persone denunciate

Nuova aggressione ai danni dei sanitari in un ospedale di Palermo. Stavolta si è scatenato il caos all'ospedale Ingrassia di corso Calatafimi, dove per tre persone è scattata la denuncia. Due uomini e una donna, stanchi di attendere il proprio turno, hanno prima inveito contro i medici: hanno bussato più volte alla porta e con insistenza avrebbero preteso di entrare per far visitare un familiare.

Gli addetti alla sicurezza li hanno invitati ad allontanarsi, ma di fronte all'ennesimo tentativo di accedere all'area di emergenza nonostante non fosse giunto ancora il loro turno, le guardie giurate li hanno bloccati. La porta si è però aperta per permettere l'ingresso di un paziente in condizioni più gravi e, approfittando di questa circostanza, la donna si è scagliata contro l'infermiera, tirandole i capelli e minacciandola.

Sono stati momenti concitati, con urla e insulti nei confronti del personale sanitario che hanno quindi lanciato l'allarme alla polizia. Al pronto soccorso sono così arrivati gli agenti, ma intanto i tre hanno continuato a seminare il panico, con calci e pugni alle porte e agli arredi. Una volta ristabilita la calma, i tre sono stati denunciati per minacce, lesioni e interruzione di pubblico servizio.