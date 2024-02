Medico dell'ospedale Cervello di Palermo aggredito con un tirapugni da paziente

Nuova aggressione in ospedale a Palermo: un primario è stato colpito con un tirapugni da un paziente, è stato ferito alla testa in modo grave ed è finito in sala operatoria. E’ accaduto all’ospedale Cervello ad Alfredo Caputo, responsabile del servizio di Endocrinologia a indirizzo oncologico per adulti.

Un paziente in cura nel reparto avrebbe iniziato un’accesa discussione col medico, pretendendo la prescrizione di un farmaco che Caputo non ha voluto fargli: a quel punto si è scatenata la violenza con colpi che hanno procurato una ferita lacero-contusa alla testa e una probabile frattura a un braccio.

Il primario è stato sottoposto a un intervento chirurgico: i suoi colleghi non si sono riservati la prognosi, segno che non dovrebbe essere in pericolo di vita. Protestano i medici del nosocomio di via Trabucco: «Qua siamo in zone di frontiera, siamo abbandonati a noi stessi».

«Non abbiamo alcuna dichiarazione da fare dopo un’aggressione del genere. Non ci sono più parole dopo quanto successo oggi all’ospedale Cervello». Dicono i colleghi del medico aggredito con violenza e finito in sala operatoria mentre svolgeva la sua attività lavorativa.