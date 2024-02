Barreca, il giorno della verità sulla strage di Altavilla

L’appuntamento al carcere dei Pagliarelli tra Giovanni Barreca e il suo avvocato, Giancarlo Barracato, è fissato per stamattina. Il nuovo colloquio dovrebbe servire al legale per capire se il presunto autore della strage di Altavilla Milicia è pronto a raccontare la sua versione, dopo essere precipitato in una sorta di delirio mistico che ha reso impossibile qualsiasi possibilità di interagire con lui. Solo per un momento aveva abbandonato il suo stato confusionale per chiedere dov’era la figlia ma quando gli è stato risposto che anche lei era finita in cella perché ritenuta complice negli omicidi, aveva cambiato discorso continuando a ripetere la litania della presenza del demonio che lo avrebbe costretto a compiere la strage.

«Ho incontrato una persona che non è consapevole della sua condizione, speriamo che ora sia più lucido, altrimenti sarà difficile elaborare una strategia difensiva», ha spiegato l’avvocato Barracato che starebbe valutando l’ipotesi di chiedere una perizia psichiatrica nel caso in cui le condizioni psicologiche di Barreca fossero le stesse di una settimana fa. Qualche dubbio però resta: si tratta di farneticazioni reali, frutto del suo fanatismo religioso – così come crede il difensore - oppure i vaneggiamenti nascondono il disperato tentativo di proteggere la figlia, ossessionata alla stregua del padre dalla necessità di purificare la casa e liberare i suoi familiari dalla fantomatica possessione del diavolo?