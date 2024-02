La strage di Altavilla, sulla figlia di Barreca aleggiano i misteri

La figlia di Giovanni Barreca sarà interrogata solo dopo che saranno consegnati gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti sul suo cellulare. La Procura dei minorenni ha deciso di aspettare perché vuole vederci chiaro prima di ascoltare nuovamente la ragazzina che, in un primo momento, sembrava essere scampata per miracolo alla strage avvenuta nella villetta di Altavilla Milicia. Dovrà fugare molti dubbi sul suo ruolo nel brutale triplice omicidio della mamma Antonella Salamone e dei fratelli Kevin e Emmanuel di 16 e 5 anni per il quale sono accusati anche il padre e i due «fratelli di Dio», Sabrina Fina e Massimo Carandente, che volevano liberare la famiglia dalle fantomatiche presenze demoniache.

Da vittima - così come inizialmente era emerso dalla sua testimonianza - la sua posizione si è via via fatta sempre più complicata anche per il fatto che sarebbero venute fuori una serie di contraddizioni. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una sua forte avversione nei confronti della madre e dei fratelli cresciuta negli ultimi tempi ma sarebbe pure emerso che avrebbe usato il telefonino di Kevin fingendo di essere lui nelle chat con gli amici. In pratica, negli stessi momenti in cui si stavano celebrando quei riti che sono poi sfociati nella carneficina, nei messaggi partiti dal numero del fratello si leggeva che era tutto normale e che non c’erano problemi. Giovedì dovrebbe essere sentita la coppia diabolica in carcere per l’eccidio.