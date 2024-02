Palermo, il primario aggredito salvo per miracolo: «Sono vivo per tre soli centimetri»

Tre centimetri. Alfredo Caputo (nel riquadro della foto in alto) è vivo per miracolo. Se l’aggressore del medico dell'ospedale Cervello di Palermo avesse colpito tre centimetri più in basso avrebbe reciso la carotide e per il primario di Endocrinologia oncologica non ci sarebbe stato nulla da fare.

Dalla sedia accanto al letto del reparto di Chirurgia plastica di Villa Sofia, Caputo racconta la paura di un minuto di follia. È piuttosto malconcio nel fisico, le ferite sono evidenti. Ma la sua determinazione non è stata scalfita: «Voglio tornare a lavorare, altrimenti mi ammalo veramente», sorride mentre muove nervosamente la gamba destra. Subito ripreso, però, dalla figlia, medico come lui, al suo fianco in questo momento difficile: «Prima devi guarire completamente».

