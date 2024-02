Due incidenti in viale Regione Siciliana a Palermo: lunghe code, una donna ferita

Incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo, all'altezza di via Aspromonte. Una donna è rimasta ferita nell'impatto che ha coinvolto quattro mezzi e ha provocato lunghe code a partire da viale Lazio. L'impatto, avvenuto tra tre auto e un autocarro, ha infatti mandato in tilt il traffico sulla ciroconvallazione in direzione di Trapani. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la ferita all'ospedale Villa Sofia.

Sul luogo dello schianto anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Poco dopo, un altro incidente si è verificato sulla circonvallazione, in questo caso all'altezza di via Perpignano, dove si sono scontrate due auto. Anche in questo tratto di strada la circolazione dei mezzi ha subito fortissimi rallentamenti. Risale soltanto a ieri, domenica 18 gennaio, il grave incidente che è costato la vita a un uomo di trentasei anni.

Il terribile scontro tra un'auto e una moto si è verificato in via Monfenera, vicino all'ospedale Civico: secondo quanto ricostruito dallalla polizia municipale, la vittima era in sella ad una moto, insieme ad un altro ragazzo di 24 anni, quando è avvenuto lo scontro con una Polo. L'impatto è stato fatale. L'uomo è stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni al Policlinico, dove è morto poco dopo. Ferito anche l'altro passeggero della moto.