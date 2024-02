Palermo, perde il controllo della Jeep e resta in bilico sullo spartitraffico in via Belgio: lunghe code verso l'autostrada

Incidente stradale poco prima del ponte di via Belgio a Palermo, dove una jeep è uscita di strada finendo poi in bilico sullo spartitraffico. Il conducente non ha riportato ferite, ma in attesa dei soccorsi, nella zona si sono registrati fortissimi rallentamenti al traffico. In particolare, lunghe code d'auto si sono formate lungo la via Ausonia in direzione dello svincolo autostradale: gli automobilisti sono rimasti imbottigliati e per loro raggiungere la Palermo-Mazara o l'ingresso di via Ugo la Malfa è stata un'impresa.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per gestire la viabilità. Pochi minuti dopo un altro incidente si è verificato a poca distanza, in via dei Nebrodi. In questo caso sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto e l'incidente ha contribuito a rallentare ulteriormente il traffico. Ieri, lunedì 19 febbraio, due scontri avevano già mandato in tilt la circolazione dei mezzi lungo la circonvallazione.