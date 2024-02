Palermo, due incidenti tra viale Strasburgo e via Ausonia: due feriti e forti rallentamenti al traffico

Traffico in tilt e due feriti. È il bilancio di due incidenti avvenuti in viale Strasburgo e via Ausonia a Palermo nelle prime ore della mattina di oggi, venerdì 23 febbraio. Nel primo caso sono rimaste coinvolte due auto e nell'impatto è rimasto ferito uno dei conducenti. È successo all'altezza del civico 39, dove sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Altri due veicoli si sono scontrati pochi minuti dopo nella vicina via Ausonia, all'altezza del civico 91. Anche in questo caso, uno dei due automobilisti è rimasto lievemente ferito e per lui è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. In attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata si sono formate lunghe code in direzione dello svincolo autostradale per la Palermo-Mazara.

Sul posto, anche in questo caso, è arrivata la polizia municipale per gestire la viabilità ed eseguire gli accertamenti per stabilire le responsabilità dell'impatto. Nella stessa zona, due giorni fa, altri due incidenti hanno mandato il traffico in tilt. Una Jeep uscita di strada è infatti rimasta in bilico sullo spartitraffico di via Belgio poco prima di raggiungere il ponte, mentre a pochi metri, in via dei Nebrodi, si è verificato lo scontro tra uno scooter e un'auto.