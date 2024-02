La strage di Altavilla: chi sono Massimo Carandente e Sabrina Fina, i due palermitani fermati con Giovanni Barreca

Lui disoccupato, lei impegnata nel network marketing, ovvero la vendita diretta a clienti o ad altri distributori, nel caso della signora di integratori alimentari e cosmetici naturali. Entrambi fanatici religiosi. È il primo ritratto di Sabrina Fina, 42 anni, palermitana, e Massimo Carandente, 50 anni, campano di origine. Sono i due accusati, in concorso col muratore Giovanni Barreca, dell’omicidio e della soppressione di cadavere dei figli e della moglie dello stesso Barreca.

L’ossessione per la religione salta all’occhio se si guarda il profilo Facebook di Carandente, che è indagato con Sabrina Fina con l'accusa di per avere istigato Barreca a uccidere i suoi per liberare la casa dal demonio. «Satana sta usando i pastori corrotti» o «Quando il popolo di Dio prega, il Diavolo trema», scriveva Carandente in alcune delle decine di post dedicati ad argomenti religiosi e a sedicenti pastori e guaritori. La coppia aveva conosciuto il muratore durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica da cui si erano poi tutti allontanati.