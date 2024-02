La tragica morte di Kevin e Emanuel, seviziati e soffocati nella villetta degli orrori di Altavilla

È fissata per domani (14 febbraio), nel carcere di Pagliarelli di Palermo, l’udienza di convalida dei fermi di Giovanni Barreca, accusato di aver assassinato la moglie e due dei tre figli, e dei suoi due complici, Massimo Carandente e Sabrina Fina. Per tutti l’accusa è di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Barreca e la coppia di palermitani potranno scegliere di non rispondere al gip, anche se il muratore ha già confessato.

È stato lui, sabato notte, a chiamare i carabinieri. «Ho ucciso la mia famiglia, venite a prendermi», ha detto al telefono ai militari. L’indagato, un fanatico religioso con l’ossessione del demonio, ha risparmiato la terza figlia, di 17 anni, unica sopravvissuta al massacro.

Sabato verranno eseguite le autopsie sui corpi dei fratelli Emanuel, 5 anni, e Kevin, di 16, e sui resti della madre, Antonella Salamone. I due ragazzini, trovati senza vita sui loro letti, sarebbero stati soffocati con una sciarpa e incaprettati con delle catene, probabilmente venerdì.