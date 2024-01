Palermo, l'operazione antidroga alla Vucciria: il capo era Leonardo Marino, ecco i nomi degli arrestati

Il giudice per le indagini preliminari di Palermo Walter Turturici ha disposto gli arresti in carcere nel corso dell’operazione antidroga alla Vucciria nei confronti di Leonardo Marino, 34 anni, ritenuto il capo dell’associazione e accusato di gestire lo spaccio di droga. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso anche per Luigi Abate, 28 anni, Francesco Lo Gelfo, 28 anni, Gaetano Sorrentino, 31 anni, Vincenzo Di Giovanni, 25 anni, Salvatore Sammartino, di 57 anni, Pietro Presti, di 30, Giovan Battista Marino, 50 anni. Agli arresti domiciliari, invece, Maurizio Fecarotta di 47 anni. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Teresa La Mantia di 25 anni.

Quattro le basi logistiche nelle quali veniva portato avanti lo spaccio di droga, secondo quanto hanno scoperto i carabinieri nella zona della Vucciria. In particolare si sfruttavano le abitazioni di alcuni dei componenti dell’organizzazione, in vicolo dei Calzolai, via Cortile Sant’Andrea, piazza Monte Santa Rosalia e in via Emerico Amari.