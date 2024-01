Il blitz antidroga alla Vucciria e il sequestro delle armi: «Hanno avuto una soffiata, hanno smontato tutte cose»

La compagna, aveva cercato di metterlo in guardia perché temeva un blitz delle forze dell'ordine: «Ma vai a venderteli, i soldi? Tre, quattromila euro. Venditeli, che devi fare? I meglio cristiani se li vendono...che te ne fai? Se ti serve te lo compri, intanto fai soldi. Eh sì, io li venderei. Ma che me ne devo fare...se mi servono lo so dove devo andare, se mi serve una pistola me la danno subito, chiunque te la dà...tu stai in questo ambiente e non tengono una pistola da darti?».

Marino aveva però preferito non sbarazzarsene e una pistola fu trovata proprio in casa, nascosta nell'armadio della camera da letto. Per lui si aprirono le porte del carcere, la compagna era sconvolta: «L'hanno arrestato...loro avevano avuto tipo una soffiata per droga. mi smontarono plafoniere - raccontava al telefono - contatore della luce, le maniglie del gabinetto, la discarica, i tubi...m'hanno distrutto tutto. Per fortuna è venuto un elettricista che mi ha riparato tutto e non si è preso nulla, perché qua sono così, sono molto affabili quando succedono queste cose, come se fosse una cosa per loro...»