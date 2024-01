Palermo, la droga venduta alla Vucciria col nome «birra» ai frequentatori della movida: nove arresti

Nelle prime ore di oggi, a Palermo e a Lanciano (Chieti), i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personale emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 10 persone (8 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), a vario titolo indagate per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e spaccio.

Le indagini odierne, che costituiscono il proseguimento della manovra investigativa culminata ad aprile del 2022 con l’operazione «Porta dei Greci», riguardano l’area del centro storico cittadino e in particolare la Vucciria, che ricade nel territorio del mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova. Le indagini hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico degli indagati circa l’esistenza di un’associazione per delinquere dedita al traffico e allo spaccio di crack e cocaina.