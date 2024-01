Palermo, lite con alcuni ambulanti: un giovane colpisce a mazzate 15 auto in sosta vicino a via Maqueda

Follia in via Amico, traversa di via Maqueda a Palermo. Un extracomunitario ha colpito circa 15 automobili posteggiate servendosi di una mazza proprio sotto la sede della facoltà di Scienze politiche. Tutto è accaduto intorno alle 14, quando l’uomo, da una prima ricostruzione il ragazzo ha avuto un primo diverbio con alcuni ambulanti della zona.

Un primo intervento delle forze dell’ordine ha sedato gli animi ma pochi minuti dopo, quando gli agenti si erano allontanati, l’uomo è tornato con una mazza e ha cominciato a sfogare la propria rabbia contro le automobili di residenti e commercianti. Una quindicina di agenti sono interventi nuovamente: sul posto anche un ambulanza.

le immagini sono di Benedetto Patellaro