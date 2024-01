Palermo, ambulante del Bangladesh picchiato e derubato in piazza Castelnuovo: caccia a due giovani

Prima l'hanno colpito con una spranga, poi l'hanno derubato. Un nuovo caso di violenza in centro a Palermo, stavolta in piazza Castelnuovo, nell'area in cui sostano quotidianamente i venditori ambulanti. Uno di loro, un uomo del Bangladesh, è stato preso di mira da due giovani nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 gennaio. Dopo averlo picchiato e colpito alla testa, si sono impossessati di alcune cover per cellulari e di altri oggetti che erano in vendita sulla bancarella.

L'ambulante ha cercato di difendere se stesso e la merce, ma è caduto per terra, ferito. Dopo la violenza i due aggressori si sono subito dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo al Civico, dove è stato sottoposto alle cure dei medici. Le sue condizioni non sono gravi. Le indagini delle forze dell'ordine per risalire a chi è entrato in azione sono in corso, al vaglio ci sono anche le telecamere della videosorveglianza della zona.