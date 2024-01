Nuovo furto con spaccata a Palermo, colpito un negozio in via Eugenio l'Emiro

Palermo si sveglia ancora una volta spaccata. Nella notte (fra il 15 e il 16 gennaio) i malviventi hanno colpito il negozio Le Mille, in via Eugenio l’Emiro. Il colpo è avvenuto con le ormai solite modalità: i ladri hanno mandato in frantumi la vetrina di ingresso e si sono introdotti nei locali portando via l’incasso.

Ancora non si conosce l’entità del bottino prelevato dalla cassa, in corso le indagini degli inquirenti che entreranno in possesso anche delle telecamere di video sorveglianza per provare a risalire ai colpevoli.

Gli episodi di vetrine spaccate tornano dunque a pieno regime: solo ieri la notizia del furto in via Paolo Paternostro ai danni del ristorante NoName. Due giorni fa la vetrina spaccata in via Napoli angolo via Maqueda nel negozio di giocattoli Toys.