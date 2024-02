Palermo, armati di martello rapinano un centro di telefonia in corso Calatafimi: caccia a due uomini

Ma non solo. mentre uno di loro svuotava la cassa, infatti, il complice ha tranciato i cavi di sicurezza con cui vengono esposti i cellulari e se ne è impossessato. Avrebbe utilizzato una tronchese, poi entrambi sono scappati via a bordo di un ciclomotore. Il bottino amonterebbe a più di cinquemila euro: tra i contanti e gli smartphone di ultima generazione portati via, il danno per il titolare dell'attività commerciale è ingente.

Soltanto pochi giorni fa, un colpo con modalità simili è stato messo a segno nella zona della Zisa. In questo caso è stato preso di mira il negozio Le Mille, in via Eugenio l’Emiro: i ladri hanno mandato in frantumi la vetrina di ingresso e si sono introdotti nei locali portando via l’incasso, mentre il personale e alcuni clienti erano ancora presenti.