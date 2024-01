Palermo, interrogata la mamma che ha ucciso la figlia: l'ha strangolata con una corda

È stata interrogata per ore dagli agenti della squadra mobile la donna che ieri sera (9 gennaio) ha strangolato la figlia di 44 anni. Le due vivevano in via del Visone, nel quartiere Bonagia, a Palermo.

La donna di 74 anni in lacrime ha raccontato quanto successo. Ha ammesso di avere strangolato la figlia di 44 anni, Maria Cirafici, con una corda. Sul corpo della vittima ci sarebbero dei segni attorno al collo. L’indagata aveva comunque confessato tutto già prima, quando ha chiamato il numero di emergenza. «Venite, ho ucciso mia figlia», aveva detto.

Nel corso della notte sono stati eseguiti i rilievi da parte della polizia scientifica. È intervenuto il medico legale per l’esame sul cadavere. Gli agenti hanno sentito i vicini. Dietro al delitto ci sarebbero problemi familiari.