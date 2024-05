Palermo, via ai lavori di manutenzione a Villa Sofia

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell’unità operativa complessa di Neurologia e Stroke Unit, presso il presidio ospedaliero Villa Sofia. Per garantire un approccio specializzato e mirato alle esigenze specifiche dell’unità operativa di Neurologia e Stroke Unit, il progetto è stato redatto dal personale dell’U.O.C. (unità operativa complessa) «Servizio Tecnico» che si occuperà, inoltre, anche della direzione dei lavori.

«I lavori - spiega l’ingegner Vincenzo Nicastri, direttore del Servizio Tecnico - prevedono interventi mirati ad ottimizzare e modernizzare l’ambiente dell’unità operativa di Neurologia, per garantire un progressivo aumento degli standard di qualità e sicurezza. In particolare si procederà con l’ammodernamento e la riqualificazione dei servizi igienici dedicati alle aree di degenza e verrà, inoltre, realizzato un nuovo locale dedicato alla medicheria per una migliore gestione e accessibilità agli strumenti ed ai materiali medici. Infine, si prevede, grazie alla fusione di alcuni locali, la realizzazione di una nuova sala Stroke Unit, con lo scopo di migliorare la gestione dei casi neurologici critici, oltre che i tempi di intervento ed assistenza». La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese di maggio. Soddisfazione è stata espressa dal commissario straordinario dell’ospedale Roberto Colletti.