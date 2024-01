Tragedia a Palermo, anziana strangola la figlia 40enne e confessa il delitto

Tragedia a Palermo, dove una donna di 70 anni ha ucciso la figlia quarantaquattrenne, Maria Cirafici.

Sembra che la vittima soffrisse di depressione. È accaduto questa sera in via del Visone, nel quartiere Bonagia.

Sul posto sono intervenuti personale del 118 e agenti della polizia di Stato.

A chiedere l’intervento dei soccorsi sarebbe stata la stessa anziana, che avrebbe confessato di avere strangolato la figlia. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

«Venite, ho strangolato mia figlia»: con queste parole la 70enne palermitana che ha ucciso la figlia 44 enne in serata ha avvertito le forze dell’ordine.

La donna ha chiamato il numero di emergenza che ha poi avvertito la polizia e il 118. All’arrivo dei soccorsi la figlia era già morta.

L’anziana viene sentita dagli agenti della Mobile. Avrebbe raccontato di essere da tempo sotto pressione perchè la vittima soffriva di depressione.

A chiedere l’intervento dei soccorsi sarebbe stata la stessa donna che avrebbe confessato di avere strangolato la figlia. Ma non si esclude, da parte di chi indaga, nessuna pista. Gli investigatori stanno anche sentendo i vicini di casa e i familiari. Non è chiaro infatti se al momento dell’omicidio le due donne fossero sole in casa.