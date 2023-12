Un incendio ha danneggiato lo scooter che sembra sia di proprietà d’un parente di Rosolino Celesia, il ventiduenne ucciso il 21 dicembre scorso in una discoteca di Palermo. L’incendio è avvenuto in via Benvenuto Cellini, nel quartiere Cep, lo stesso dove viveva il giovane assassinato. A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco sono stati gli agenti di polizia.