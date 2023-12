Palermo, guerra fra bande dietro il delitto Celesia: «Si contendevano locali e spaccio»

Sconfinamento di territorio tra bande rivali per la gestione dei locali della movida. Oppure il controllo dello spaccio nelle zone dove è più intensa la presenza del popolo della notte, che affolla i luoghi del divertimento.

Sono le due principali ipotesi investigative al vaglio degli uomini della Squadra mobile, coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Ennio Petrigni e dal procuratore dei minorenni, Claudia Caramanna, i quali non credono per nulla al fatto che l’omicidio di Rosolino «Lino» Celesia sia scaturito da una lite per futili motivi. I dubbi sulla versione fornita dai due fratelli ha lasciato spazio a più di qualche dubbio ma soprattutto sarebbero le dichiarazioni del minorenne a non convincere chi indaga. Secondo gli investigatori, infatti, il delitto potrebbe essere premeditato e non casuale come si vorrebbe far credere. A suggerire questa pista sarebbe proprio la dinamica con cui è avvenuto il delitto nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi.

In realtà, sempre in base ai tasselli che stanno mettendo assieme gli investigatori, le due fazioni contrapposte - una del Cep, a cui sarebbe appartenuto l’ex calciatore, l’altra del Borgo Vecchio di cui facevano parte G. e M. O. (le iniziali dei due giovani indagati per l'omicidio), anche se abitavano in via dei Cantieri - si erano già affrontate circa un mese fa alla Vucciria, dandosele di santa ragione e si sarebbero ripromesse di rivedersi al più presto. C’erano stati i tafferugli di via Isidoro La Lumia con la zuffa e i colpi in aria e subito dopo il raid misterioso con le pistolettate nella notte al Cep, guarda caso nello stesso rione dove viveva il ventiduenne ex calciatore.

(Nella foto Fucarini la discoteca Notr3)

