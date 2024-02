Palermo, il tragico destino di Rosolino Celesia e Giancarlo Romano: da ex promesse del calcio a vittime di omicidio

Rosolino Celesia e Giancarlo Romano accomunati dallo stesso destino: da ex promesse calcistiche a giovani vittime di omicidio. Lo sport, nella stragrande maggioranza dei casi, allontana i giovani dalle cattive amicizie e dagli ambienti poco sani, in questi casi, però, la passione per il calcio non è bastata e i due, per motivi diversi, sono stati uccisi per strada.

Ambedue, Celesia, ucciso lo scorso dicembre all'uscita da una discoteca a Palermo, e Romano, assassinato due sere fa a nel quartiere Sperone, sempre nel capoluogo siciliano, avevano la passione per il calcio e fin da piccolissimi hanno giocato nei campetti sterrati della città fino ad intravedere il raggiungimento del sogno: giocare ad alti livelli. Ma, le promesse sono rimaste tali e oggi dei due si parla soltanto per fatti di cronaca.

Giancarlo Romano aveva giocato nelle giovanili under 19 del Palermo fino al 2005 quando va via da svincolato. A tracciare un ricordo del ragazzo calciatore sono alcuni messaggi sui social, tra cui uno di un ex compagno di squadra: «Oggi è un giorno triste! Non ci posso credere! Speravo di aver letto solo un'omonimia, ma purtroppo non è stato così. Mi dispiace. Sono rammaricato. Quante partite con il Palermo Calcio (1999/2000 - categoria Allievi Nazionali), quante trasferte in pullman, quante risate e quanti momenti di condivisione. Carissimo Giancarlo e amico di mille battaglie, stento ancora a crederci».