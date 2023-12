Ustionato a Misilmeri per il guasto alla caldaia: «Forza Totò, tutta Villabate prega per te»

«Forza Totò, tutta Villabate prega per te». È il messaggio del sidaco della cittadina alle porte di Palermo, Gaetano Di Chiara, per Salvatore Tesauro, l'uomo di cinquantacinque anni che nella notte tra il 19 e il 20 dicembre è rimasto gravemente ustionato in seguito al malfunzionamento della caldaia nel suo appartamento a Portella di Mare, una frazione di Misilmeri.

A Villabate tutti lo conoscono, perché gestisce una panineria ambulante diventata punto di riferimento per tanti residenti, lavoratori e automobilisti di passaggio. L'uomo è ricoverato al Civico con prognosi riservata: ha ustioni sull'ottanta per cento del corpo. È stato investito da una fiammata provocata della dispersione del gas nel locale in cui si trovava la caldaia, dopo l'inciednete è stato subito trasportato in ospedale. La notizia ha provocato grande preoccupazione tra chi lo conosce e in queste ore i messaggi di incoraggiamento per lui e per la moglie, trovata dai soccorritori in forte stato di choc, sono decine.

«In questo momento siamo tutti in apprensione per il nostro carissimo amico Totò Tesauro che si trova in ospedale per un grave incidente domestico. In attesa di riscontri positivi sulle sue condizioni di salute, invito tutti a pregare per lui». E ancora: «Grande Totò, sei una bravissima persona, speriamo tutti di riabbracciarti presto. Torna qui, torna a farci sorridere con la tua ironia e simpatia». D'altronde in via Messina Montagne, proprio all'ingresso di Villabate, la sua rivendita è ormai un'istituzione. Tra i tanti messaggi per Tesauro c'è anche quello del comico palermitano Totò Borgese: «Ti sono accanto con le mie preghiere...Caro amico mio di mille risate...sono affranto e addolorato...che Dio possa fare questo miracolo».