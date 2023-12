Misilmeri, la caldaia va in tilt e scoppia un incendio: un uomo di cinquantacinque anni in gravi condizioni

Una notte drammatica a Misilmeri, a pochi chilometri da Palermo, dove è scoppiato un incendio in appartamento intorno alle 2. Le fiamme sono divampaate in via Eleuterio, dove abita una coppia: il marito, di cinquantacinque anni, è stato investito da una fiammata provocata dal malfunzionamento della caldaia, poi il fuoco ha invaso l'intero appartamento.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, mentre alcuni parenti hanno subito trasportato l'uomo all'ospedale Buccheri La Ferla, ma è stato poi necessario il trasferimento al Civico. Ha infatti riportato ustioni sull'ottanta per cento del corpo ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Anche la moglie, una donna di cinquantuno anni, è stata trasportata in ospedale, in forte stato di choc. Sul luogo dell'incendio, l'intervento dei vigili del fuoco è andato avanti per oltre un'ora, i danni all'abitazione sono ingenti.

In base ai primi accertamenti a provocare la fiammata che ha travolto l'uomo srebbe stata la dispersione di gas provocata dall'erogatore della pressione della caldaia, andato in tilt. In via Eleuterio anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.