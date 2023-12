È morto Totò Tesauro, ustionato dallo scoppio di una caldaia a Misilmeri

Non ce l’ha fatta Salvatore Tesauro, l'uomo di 55 anni che nella notte tra il 19 e il 20 dicembre era rimasto gravemente ustionato per una fiammata della caldaia nel suo appartamento a Portella di Mare, una frazione di Misilmeri. Salvatore, conosciuto da tutti come Totò, era il titolare di una panineria ambulante in via Messina Montagne, alle porte di Villabate, comune a ridosso di Palermo.

L'uomo era ricoverato all’ospedale Civico ma la prognosi era stata subito riservata: aveva ustioni sull'ottanta per cento del corpo. Tesauro era stato investito da una fiammata provocata della dispersione del gas nel locale in cui si trovava la caldaia. In base a una prima ricostruzione sembra che il cinquantacinquenne fosse sceso negli scantinati della sua casa di via Eleuterio intorno alle 2 di notte perché non funzionavano i termosifoni.

Nei giorni scorsi anche il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, aveva pubblicato un post su Facebook: «Forza Totò, tutta Villabate prega per te». E adesso, aggiunge una nota di cordoglio: «Oggi tutta Villabate piange uno dei suoi figli migliori. Carissimo Totò, ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre. Onorato di essere stato tuo vero amico».

In pochissimi minuti si sono susseguiti numerosi post di cordoglio su Facebook per Totò, conosciuto come il re del panino bomba. Giuseppe Spinella scrive: «Caro Totò, ti ricorderò sempre con il tuo sorriso e il tuo senso di umorismo che non aveva eguali, anche quando c'era tristezza tu riuscivi sempre a strappare un sorriso anche a chi non ne aveva voglia, tu eri uno che trasmetteva sempre positività». «Il grande amico di tutti Totò Tesauro è andato nella casa celeste - scrive Giovanni Umberto Ciaccio -. Dio ti accolga perché hai riservato una meravigliosa vita. Rip in pace bella anima». E ancora, un messaggio dell’associazione Famiglia e solidarietà che esprime «sentito cordoglio per la prematura scomparsa di Totò Tesauro. Il destino è stato davvero crudele, portandosi via una persona davvero speciale, come poche sé ne vedono in giro. Non dimenticheremo mai il suo sorriso, la sua simpatia, la sua bontà e il suo attaccamento alla famiglia».